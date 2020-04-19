شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسوق جيرالدو تمهيداً للتعاقد مع خليفة رمضان صبحى الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادي الأهلي تسويق الأنجولي جيرالدو جناح الفريق، من خلال اعارته أو بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تمهيداً للتعاقد مع جناح جديد قادر على تعويض رمضان صبحي والذي أصبح قريباً من العودة لندايه هيدرسيفيلد بعد انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري، حيث تجد الإدارة الحمراء صعوبة في شرائه نهائياً أو تجديد إعارته بسبب المقابل المادي الكبير المطلوب من ناديه.

ودخل الأهلي في مفاوضات مبدئية مع عدد من المهاجمين الأجانب منهم البرازيلي كينو جناج بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي والأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى البرازيلي كينو موافقة مبدئية على اللعب للأهلي، إلا أن قيمة اللاعب التسويقية قد تعيق الصفقة وهو نفس الحال بالنسبة لصفقة سيرينو بسبب تمسك النادى الجنوب أفريقى باللاعب الأوروجويانى، باعتباره نجم الشباك الأول فى الفريق الجنوب أفريقى، لكن الأهلى يرغب فى الفوز بخدمات اللاعب الذى برز اسمه بشكل لافت للنظر مع ناديه خلال الموسمين الأخيرين ويُعد أحد أبرز نجوم دورى أبطال أفريقيا فى الموسمين الأخيرين.

وتتوافق رغبة فايلر لضم جاستون مع بعض حماس مسئولى القلعة الحمراء للصفقة ذاتها وفى مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادى الذى كان رئيساً لبعثة الفريق فى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بإياب دور الثمانية لدورى الأبطال خلال شهر مارس الماضى، وشاهد الخطيب جاستون من الملعب وأبدى إعجابه الشديد هو الأخر باللاعب.