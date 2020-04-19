شكرا لقرائتكم خبر عن شياكة التسعينات.. أحمد شوبير يستعيد ذكريات الماضي بصورة من لقاء تليفزيوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك نجم حراسة مرمي النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق أحمد شوبير، متابعيه وجمهوره بصورة من دولاب الذكريات في فترة التسعينات اثناء لقاء تلفزيوني له داخل الملعب.

ونشر شوبير الصورة التي ارتدي فيها قميص "مشجر" عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب ساخراً "شياكة التسعينات"، وسرعان ما حصد اعجابات وتعليقات من قبل متابعيه.

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وهنأ الإعلامى أحمد شوبير ، منذ أيام، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق حازم إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 45، ووجه "شوبير" رسالة تهنئة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "عيد ميلاد سعيد لإمبراطور الكرة المصرية وأحد أفضل لاعبى أفريقيا عبر تاريخها، الأسطورة المصرية حازم إمام"، حيث يعد من اللاعبين القلائل الذين أجمعت عليه جماهير الأهلى قبل الزمالك.

وكان قد كشف شوبير عن مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في عدم وجود مفاوضات رسمية حتي الان بين الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بشأن تجديد تعاقد الأخير مع النادي.

وقال شوبير عبر برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت، منذ ايام : أكد لي كارتيرون في تصريح خاص انه لم يحدث أي مفاوضات أو حديث بينه وبين إدارة الزمالك بشان تجديد تعاقده حتي الان ، وأضاف شوبير ان عقد كارتيرون ينتهي بنهاية يونيو المقبل.