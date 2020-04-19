شكرا لقرائتكم خبر عن فرمانات أهلاوية لمصالحة الجماهبر بعد رحيل النجوم .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسئولو النادى الأهلى يسعون إلى ترتيب الأوضاع الفنية و الإدارية فى القلعة الحمراء خلال فترة حظر كورونا من أجل مصالحة الجماهير الحمراء بعد رحيل النجوم وعدم تجديد تعاقد أحمد فتحى و اقتراب شريف إكرامى من صفوف بيراميدز أيضا .

و يرصد الخليج 365 فرمانات أهلاوية من أجل مصالحة الجماهير فى التقرير التالى :

يبدو أن النادى الأهلى تراجع بقوة عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى لاعب الفريق المُعار من نادى هيدرسفيلد، وقرر الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً على خلفية المستجدات التى فرضت نفسها على الصفقة مؤخراً وجعلت الأهلى يُعيد التفكير فى شراء اللاعب نهائياً، بعدما كشف مصدر فى النادى الاهلى أن هيدرسفيلد قرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن رمضان صبحى من 9 إلى 5 ملايين جنيه إسترلينى، وهناك مرونة للتفاوض حول تخفيض الملايين الخمسة عند التفاوض الرسمى بسبب الظروف الحالية التى يعيشها العالم كله جحراء "جائحة" كورونا، والتى ستؤدى بالتأكيد لتخفيض أسعار جميع لاعبى العالم، وهو ما دفع الأهلى للتفكير مُجدداً فى ضم اللاعب نهائياً.

كما يسعى الاهلى غلى تدعيم صفوفه فى الميركاتو الصيفى بلاعبين سوبر ، يبدو أن أحمد حجازى، مدافع المنتخب المحترف فى صفوف وست بروميتش الإنجليزى، أصبح هدفاً قوياً للنادى الأهلى لاستعادته فى الميركاتو الصيفى، فى ظل رغبة إدارة القلعة الحمراء فى تدعيم خط الدفاع.

واستفسر مسئولو النادى الأهلى من أحمد حجازى عن حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً بشأن توصله لاتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه فى الموسم المقبل، خاصة أن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولى فرضت نفسها بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

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اتصالات الأهلى مع حجازى تأتى لأن الإدارة الحمراء سبق وتفاوضت مع اللاعب للعودة إلى صفوف الفريق لكنها توقفت بناءً على رغبته فى الاستمرار بتجربة الاحتراف الأوربى قبل أن تنتشر الأنباء حول مفاوضات قوية بين بيراميدز وحجازى فى إطار خطة الفريق السماوى لتدعيم صفوفه بلاعبين على مستوى عال من الكفاءة والخبرات

فيما يسعى الأهلى إلى إنهاء ملف التجديد لرينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، ، حيث اتفق الطرفان على التجديد لكن الحسم الرسمى لم يُعلن لعدة أمور، فى مقدمتها الظروف الحالية وتوقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وقال مصدر فى الأهلى ، إن فايلر رحّب بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي.

بينما تسعى إدارة الأهلى إلى إنهاء عقود الأساسين بعدما تم التجديد لوليد سليمان و ايمن أشلاف ، حيث يتبقى من الأسايببن محمد الشناوى و عمرو السولية و من المقرر أن يتم الإعلان عن تجديدهما خلال اليومين المقبلين .