تقارير تركية تكشف.. خطة جالاتا سراي للتعاقد مع تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تركية، أن نادي جالاتا سراي ينوي التقدم بعرض إلى المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فاناتك التركية، فإن جالاتا سراي يريد تخفيض المصروفات الخاصة به خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفعه للاستغناء عن عدد من لاعبيه.

وأوضحت الصحيفة، أن الجزائري سفيان فيجولي سيكون من بين اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق، وهو ما سيتم مناقشته من جانب إدارة النادي مع وكيله في اجتماع يعقد خلال الأيام المقبلة.

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ويتقاضى فيجولي مبلغ 3 ملايين و500 ألف يورو سنويًا من جالاتا سراي، بحسب الصحيفة، وهو المبلغ الذي ترغب الإدارة في تقليصه ليصبح مليون و500 ألف يورو سنويًا، مثل الحد الأقصى المقرر حديثًا للرواتب في الفريق.

وشددت الصحيفة أن فيجولي لن يقبل بالحد الأقصى المحدد للرواتب في جالاتا سراي، وهو ما يشير إلى قرب رحيله عن الفريق مما يفتح المجال أمام ضم تريزيجيه ليحل محله.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن إدارة جالاتا سراي تنتظر التواصل مع تريزيجيه وعرض راتب مليون و500 ألف يورو كراتب سنوي عليه، من أجل الحصول على موافقته تمهيدًا للتفاوض مع أستون فيلا لضمه.

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد ربطت أندية جالاتا سراي، فناربخشة ونيوكاسل بضم تريزيجيه خلال فترة الانتقالات المقبلة.