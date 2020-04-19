"فضله على إنييستا".. قائد صنداونز: قميص شيكابالا الأفضل بالنسبة لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اختار هلومفو كيكانا قائد ومدافع نادي صنداونز الجنوب أفريقي، قميص النجم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، كأفضل قميص تبادله مع اللاعبين الذين واجههم في مسيرته حتى الآن.

وقال كيكانا في تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية: "لدي الكثير من القمصان التي تبادلتها مع زملائي في الفريق واللاعبين الذين واجهتهم، ولكن من الصعب اختيار الأفضل".

وأضاف قائد نادي صنداونز: "أعتقد أن قميص شيكابالا يحمل ذكريات خاصة في حياتي خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا في الاسكندرية".

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وكان الزمالك خسر لقب دوري أبطال أفريقيا في عام 2016 على يد صنداونز بعد خسارته في مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة، والفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب التي جمعتهما على أرضية ملعب "برج العرب" في مدينة الاسكندرية.

واختتم كيكانا تصريحاته قائلاً: "لدي أيضا قميص أندريس إنييستا لاعب نادي برشلونة السابق، والذي حصلت عليه عندما لعبنا تلك المباراة الودية الدولية قبل بضع سنوات، ولا يزال أحد أفضل اللاعبين في الجيل الحالي".

جدير بالذكر أن صنداونز ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم على يد الأهلي، بعد خسارته في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل بهدف لمثله في جنوب أفريقيا.