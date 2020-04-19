روني: الحقيقة التي تؤلمني أن صلاح وماني وفيرمنو الأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بأنه يعتبر أن الثلاثي الهجومي لليفربول، محمد صلاح، ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو الأفضل في العالم.

وقال روني في عمود الرأي الذي نشره عبر صحيفة "تايمز" البريطانية: "أحاول أن أشرح لما يكون تسجيل الأهداف معتمد على عمل اللاعبين معًا، والثلاثي الهجومي لليفربول يعتبر خير مثال على ذلك."

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وتابع: "صلاح، وساديو ماني يساعدان العمق من خلال دفع المنافس للعودة إلى الخلف، وهو ما يسمح لفيرميو بالذهاب إلى العمق من أجل الحصول على الكرة، قلب دفاع المنافس يشعر بالهدوء وفجأة يقوم الثنائي (صلاح وماني) بالتقدم للعمق بسرعة كبيرة ويستغلا المساحة."

وأضاف: "هذا يذكرني بروما عندما لعب فرانشيسكو توتي كرقم 10، مع وجود ثنائي يهاجم منطقة الجزاء من الأطراف، هذا الأمر يؤلمني أن أعترف بأن أفضل وحدة هجومية في عالم كرة القدم الآن تتواجد بليفربول."

واستطاع محمد صلاح، ساديو ماني، وفيرمينو أن يسجلوا معًا 49 هدفًا في كافة المسابقة خلال الموسم الحالي بجانب صناعة 26 هدفًا.