لقطع الطريق أمام رحيله.. بيراميدز يتحرك لتجديد عقد المهدي سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن مجلس ادارة النادي تحرك لتجديد عقد المهدي سليمان حارس مرمى الفريق خلال الفترة الماضية.
وينتهي تعاقد المهدي سليمان مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المهدي أحد العناصر الأساسية للفريق، ولذلك يسعى بيراميدز للإبقاء عليه بتجديد تعاقده.
وأضاف المصدر، أن بيراميدز يسعى لتجديد عقد مهدي لقطع الطريق على أي فريق يسعى للتعاقد مع اللاعب، خاصة أنه سيصبح لاعب حر.
وأتم أن الفترة المقبلة ستشهد تطور في ملف اللاعب، بعد الانتهاء من فيروس كورونا وعودة النشاط.
وشارك المهدي سليمان هذا الموسم في 12 مباراة بالدوري، و5 مباريات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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