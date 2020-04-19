روما يعلن تنازل لاعبيه عن رواتبهم لمدة 4 أشهر لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي روما الإيطالي تنازل اللاعبين والجهاز الفني، بقيادة المدرب باولو فونسيكا، عن رواتبهم لمدة 4 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصدر النادي الإيطالي بياناً رسمياً يؤكد فيه تنازل اللاعبين عن رواتبهم: "لاعبو فريق روما والمدرب باولو فونسيكا والجهاز المعاون له قرروا التخلي عن رواتبهم لمدة 4 أشهر هذا الموسم لمساعدة النادى فى تجاوز الأزمة الاقتصادية فى عالم كرة القدم الناتجة عن تفشي فيروس كورونا".

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وكانت أندية الدوري الإيطالي أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أنها وافقت بالإجماع على خفض رواتب اللاعبين والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية بتنازلهم عن مستحقاتهم لما بين شهرين وأربعة أشهر.

وتعتبر إيطاليا ثاني أكثر البلدان تضررًا بجائحة ”كوفيد-19“ حول العالم بعد الولايات المتحدة، حيث أسفر تفشي الفيروس عن أكثر من 23 ألف حالة وفاة معلنة.

جدير بالذكر أنه تم تعليق جميع النشاطات الرياضية في إيطاليا منذ التاسع من مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير.