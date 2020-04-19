تقارير: أولمبياكوس يرغب في شراء كوكا من براجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية يونانية، أن أولمبياكوس قرر شراء عقد أحمد حسن "كوكا" من سبورتنج براجا البرتغالي مقابل 2.5 مليون يورو قيمة الشرط المتفق عليه.

وأوضحت صحيفة "جازيتا" اليونانية أن أولمبياكوس يرغب في الاحتفاظ بخدمات أحمد حسن بعدما نجح في الفترة التي لعبها منذ يناير الماضي وظهر بشكل طيب في المباريات.

ويتجه أولمبياكوس إيضًا إلى التعاقد مع بيدور مارتينز الذي رافق أحمد حسن في براجا من أجل مساعدة اللاعب المصري على الإندماج بشكل أكبر في صفوف الفريق.

ولعب كوكا بعد عودته إلى أولمبياكوس في يناير الماضي في 8 مباريات ببطولتي الدوري والكأس بين أساسيًا واحتياطيًا واستطاع أن يسجل 4 أهداف.