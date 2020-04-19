فريق ووهان يعود للوطن بعد غياب 104 أيام بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

حظي فريق ووهان زال ممثل مدينة ووهان في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم باستقبال عاطفي، عقب عودته إلى المدينة بعد رحلة طويلة بسبب إجراءات الحجر التي صاحبت انتشار فيروس كورونا.

وانطلق فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد من مدينة ووهان الصينية مطلع العام الحالي، لينتشر في العالم أجمع، ويتسبب في توقف الحياة بمجالات عديدة، بعدما أصاب ملايين، وأودى بحياة مايزيد عن 160 ألف شخص.

وكان فريق ووهان زال في معسكر بالأراضي الإسبانية في شهر يناير الماضي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد للدوري الصيني، قبل فرض إجراءات حجر صارمة على مدينة ووهان، شملت إغلاق المطار والطرق المؤدية للمدينة، كما امتدت للصين بشكل عام، ليبقى الفريق عالقًا في أوروبا حتى شهر مارس الماضي.

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واعترض الإسباني خوسيه جونزاليس المدير الفني للفريق الصيني على النظرة التي عانى منها لاعبوه في بدايات الأزمة، حيث أطلق تصريحًا شهيرًا لوسائل الإعلام الإسبانية في ذلك الوقت، قائلًا عن بعثة فريقه: "ليسوا فيروسات تمشي على الأرض، إنهم رياضيون، توقفوا عن تشويه سمعتهم."

وقال الحساب الرسمي لنادي ووهان زال عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو: "بعد رحلة امتدت لثلاثة أشهر، وضع لاعبو فريق ووهان زال أقدامهم على أرض الوطن."

واستقبل العديد من مشجعي ووهان زال لاعبو فريقهم بالهتافات والورود، بعد انتهاء رحلتهم التي امتدت لـ 104 أيام، وشهدت الانتقال إلى الأراضي الألمانية، قبل البقاء في مدينة شينجين الصينية لثلاثة أسابيع في حجر صحي.