صراع انتخابات الزمالك يبدأ مبكرًا.. تحدى واتهام في رسالة سليمان لمرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات القلعة البيضاء الماضية عن نيته الترشح على نفس المقعد في الانتخابات المقبلة.

سليمان علّق على إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي بترشحه على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة، ليصدر عضو الزمالك السابق بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" جاء فيه كالتالي:

"بعد انتهاء الأزمة الحالية، على تفشي فيروس كورونا بإذن الله، أنتظر من رئيس الزمالك الذي كشف عن عزمه خوض انتخابات النادي المقبلة، أن يطرح الثقة في نفسه، والدعوة لانتخابات حرة، ليعرف حجمه الحقيقي بين أعضاء الجمعية العمومية المحترمين في نادي الزمالك، وجموع ملايين محبي وعشاق الفانلة البيضاء، الذين وصل بهم الأمر إلى حد الضجر، بعد أن اختطف النادي، وجرده من أبناءه المخلصين، وضعت اسم الزمالك الكبير، في منطقة لا يمكن أن يقبلها على نفسه كل من يعشق الكيان المحترم".

"أقول لهذا الشخص لو كانت لديك شجاعة حقيقية، وقررت الدعوة لانتخابات مبكرة، سأكون بفضل الله في انتظارك، مرشحًا على منصب الرئيس، لكي تعرف حجمك الحقيقي، بين الجميع، وأتعهد بعودة النادي لأبنائه المخلصين وجماهيره وإيقاف سلسلة الخسائر والانكسارات خاصه الاجراءات القانونية والمالية التي تسببت في تحمل الزمالك وأبنائه وعشاقه، الكثير من الآلام والطعنات".