طلب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي من لاعبيه زيادة الجرعات التدريبية خلال الحجر الصحى والتزامهم بمنازلهم بسبب تفشي وباء تفشي وباء كورونا وشدد مختار على أداء اللاعبين للتدريات على فترتين صباحا ومساء في الجيم الخاص بهم لمنع زيادة الوزن والحفاظ على الياقة البدنية. في الجيم الخاص بهم لمنع زيادة الوزن والحفاظ على الياقة البدنية. ويتواصل الجهاز الفني مع اللاعبين بشكل مستمر للوقوف على النظام التدريبي لكل لاعب والبرنامج الغذائي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مختار يطالب لاعبي الانتاج بزيادة الجرعات التدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.