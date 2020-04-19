نجم السلة السابق: عودة الدوري الأمريكي للعبة سيشجع الجميع على البقاء بالمنزل

اعتبر ديرك نوفوتسكي لاعب كرة السلة الألماني السابق، أن عودة منافسات الدوري الأمريكي لمحترفي اللعبة الفترة الحالية سيشجع الجميع في دول العالم على البقاء في المنزل وتلبية الدعوة، كون أن هذه المنافسات تحظى بمتابعات جماهيرية هائلة من شتى البقاع.

ونقلت صحيفة ألمانية تصريحات اللاعب، التي أكد فيها على قسوة خوض مباريات الدوري الأمريكي على وجه الخصوص بدون حضور جماهيري، ووصف المشجعين داخل الملعب بأنهم المحرك الرئيسي للاعبين.

وتشهد منافسات الدوري الأمريكي للعبة توقفاً منذ منتصف مارس الماضي بسبب اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس أن هذه المنافسات تحظى بمتابعات جماهيرية هائلة من شتى البقاع.ونقلت صحيفة ألمانية تصريحات اللاعب، التي أكد فيها على قسوة خوض مباريات الدوري الأمريكي على وجه الخصوص بدون حضور جماهيري، ووصف المشجعين داخل الملعب بأنهم المحرك الرئيسي للاعبين.وتشهد منافسات الدوري الأمريكي للعبة توقفاً منذ منتصف مارس الماضي بسبب اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الفرق الرياضية للعبة.

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