ألمانيا تعلن استضافتها لبطولة تنس ودية مايو المقبل

أعلنت ولاية ألمانية اليوم الأحد، استضافتها لبطولة تنس ودية استعراضية خلال شهر مايو المقبل، بالرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد الراهنة.
ومن المقرر أن تجرى فعاليات البطولة بمشاركة 8
وشدد منظمو البطولة، على أن الحضور في الملعب سيقتصر على ثلاثة أشخاص فقط وهم حكم المباراة و الثنائي المتنافس من اللاعبين.
وتجرى المنافسات الاستعراضية دون أي مشاركة من أول 100 لاعب من المصنفين دولياً.
وتشهد الفترة الراهنة توقف بطولات التنس الرسمية على مستوى المحترفين.
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