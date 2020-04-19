إصابة رئيس نادي بريشيا الإيطالي وابنته بفيروس كورونا

أعلن ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي، مساء اليوم الأحد، عن إيجابية تحاليل فيروس كورونا له ولأبنته ، معلنا إصابتهما بهذا الوباء، و مؤكدا رفضه التام لعوده الدوري الإيطالي الفترة المقبلة.

وقال تشيليونو في تصريحات نشرتها صحيفة " لاريبوبيليكا " الإيطالية : " كنت في كالياري قبل

أيام قليلة بعدما بقيت في الحجر الصحي لثلاثة أسابيع في بريشيا"، متابعاً "ذهبت إلى المستشفى من أجل إجراء بعض الفحوص. ووصل إلى وسائل الإعلام بأن ابنتي أصيبت أيضاً بالفيروس، لكن ابني لم يصب به".

و أضاف "لا يمكننا اللعب مجدداً هذا العام. البعض لا يدركون ماذا يحصل وهؤلاء هم أخطر من الفيروس".

وتابع "الموسم انتهى، إذا أراد أحدهم الحصول على لقب الدوري المحلي، فليأخذه ،لقد انتهى الأمر، ولا أقول ذلك لأن بريشيا يحتل المركز الأخير".

وتداولت وسائل الإعلام الإيطالية أنباء عن إمكانية عودة المران الجماعي للفرق الإيطالية في أوائل مايو المقبل، استعدادا لعودة النشاط الكروي أواخر الشهر نفسه.