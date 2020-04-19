ميلان يغلق الباب أمام رحيل إسماعيل بن ناصر

علق نادي إي سي ميلان الإيطالي، على مفاوضات مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي مع لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت تقارير إيطالية اليوم الأحد،

أن ميلان أبدى تمسكه بخدمات بن ناصر، رافضاً رحيله عن الفريق، كما أنه في حال الاستغناء عن خدماته مستقبلاً فلن يكون بقيمة مادية أقل من 30 مليون يورو.وأكدت، أن ميلان يعتبر بن ناصر الآن من اللاعبين المؤثرين في الفريق وسيكون ركيزة أساسية مع النادي خلال الموسم المقبل.وانتقل الدولي الجزائري صاحب الـ 23 عام في صيف العام الماضي إلى ميلان قادماً من إمبولي الإيطالي.