اخبار الرياضه

ميلان يغلق الباب أمام رحيل إسماعيل بن ناصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

علق نادي إي سي ميلان الإيطالي، على مفاوضات مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي مع لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأشارت تقارير إيطالية اليوم الأحد،

أن ميلان أبدى تمسكه بخدمات بن ناصر، رافضاً رحيله عن الفريق، كما أنه في حال الاستغناء عن خدماته مستقبلاً فلن يكون بقيمة مادية أقل من 30 مليون يورو.
وأكدت، أن ميلان يعتبر بن ناصر الآن من اللاعبين المؤثرين في الفريق وسيكون ركيزة أساسية مع النادي خلال الموسم المقبل.
وانتقل الدولي الجزائري صاحب الـ 23 عام في صيف العام الماضي إلى ميلان قادماً من إمبولي الإيطالي.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يغلق الباب أمام رحيل إسماعيل بن ناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا