يوسف بلايلي يتلقى عروضًا من أندية خليجية لمغادرة الأهلي السعودي

أكدت تقارير صحفية صعودية اليوم الأحد على تلقي النجم الجزائري الدولي يوسف بلايلي عدة عروض من أندية خليجية للانتقال إليها خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .
وأكدت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها اليوم علىتلقي وكيل أعمال يوسف بلايلي اتصالات من عدة أندية خليجية للتعاقد مع النجم الجزائري هذا الصيف إلا أن إدارة نادي أهلي جدة أكدت استمرار اللاعب وعدم نيتها بالتفريط في خدماته بالوقت الحالي .
وانضم يوسف بلايلي إلى الأهلي السعودي مع بداية الموسم الكروي الحالي ويرتبط مع الراقي بعقد يمتد حتى 2022 وخاض اللاعب مع الفريق 18 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف فقط كما نجح في صناعة 3 أهداف أخرى .
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