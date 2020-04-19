اخبار الرياضه

رونالدو يرهن عودته إلى إيطاليا بتحديد موعد نهائي لاستئناف الموسم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رفض البرتغالي ، لاعب يوفنتوس الإيطالي العودة إلى إيطاليا اليوم الأحد، بعد طلب ناديه من لاعبيه الأجانب بضرورة الرجوع تمهيداً لاستئناف التدريبات الجماعية.

وأكد تقرير إيطالي اليوم الأحد، أن رونالدو أخبر مسؤولي ناديه بالبقاء الفترة

الحالية في بلاده وعدم التوجه إلى إيطاليا حتى تحدد السلطات المعنية هناك موعد نهائي لاستكمال منافسات الموسم الرياضي.
كان يوفنتوس قد أخبر رونالدو ولاعبيه الأجانب بالعودة أواخر الأسبوع الماضي، وحدد اليوم الأحد وغداً موعداً للاستقبال.

ومن المقرر أن يخضع رونالدو وجميع اللاعبين للحجر الصحي في إيطاليا عند العودة لمدة 14 يوم، قبل الذهاب إلى النادي.
وتشير التوقعات إلى إمكانية استئناف المران الجماعي للفرق الإيطالية أوائل مايو المقبل، على أن تعود المنافسات بصفة رسمية أواخر الشهر ذاته.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يرهن عودته إلى إيطاليا بتحديد موعد نهائي لاستئناف الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا