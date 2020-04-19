رونالدو يرهن عودته إلى إيطاليا بتحديد موعد نهائي لاستئناف الموسم

رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي العودة إلى إيطاليا اليوم الأحد، بعد طلب ناديه من لاعبيه الأجانب بضرورة الرجوع تمهيداً لاستئناف التدريبات الجماعية.
وأكد تقرير إيطالي اليوم الأحد، أن رونالدو أخبر مسؤولي ناديه بالبقاء الفترةالحالية في بلاده وعدم التوجه إلى إيطاليا حتى تحدد السلطات المعنية هناك موعد نهائي لاستكمال منافسات الموسم الرياضي.
كان يوفنتوس قد أخبر رونالدو ولاعبيه الأجانب بالعودة أواخر الأسبوع الماضي، وحدد اليوم الأحد وغداً موعداً للاستقبال.
ومن المقرر أن يخضع رونالدو وجميع اللاعبين للحجر الصحي في إيطاليا عند العودة لمدة 14 يوم، قبل الذهاب إلى النادي.
وتشير التوقعات إلى إمكانية استئناف المران الجماعي للفرق الإيطالية أوائل مايو المقبل، على أن تعود المنافسات بصفة رسمية أواخر الشهر ذاته.
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