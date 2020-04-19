محمد فضل يكشف خطة اتحاد الكرة لعودة النشاط الرياضي

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خطة الاتحاد، لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى. قال فضل، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "نحن نعيش في ظروف استثنائية بسبب فيروس بسبب فيروس كورونا ، لذلك وضعنا من ثلاثة أسابيع إلى شهر، فترة إعداد للأندية لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز". وأضاف: "كما وضعنا خطة لإقامة المباريات في ملاعب محددة ودخول الفرق معسكرات في فنادق محددة". الفرق معسكرات في فنادق محددة". وتابع:" سنقدم التوصيات لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، لحسم القرار النهائي بشأن عودة الدوري"، مؤكدًا: "لو الدولة وافقت على مقترح اتحاد الكرة، سيكون هناك اجتماع مع رؤساء الأندية بعد ذلك، لمناقشة التصور معهم الذي وضعناه، وسنتخذ في النهاية القرار بالإجماع".

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