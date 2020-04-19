نجم الهلال يغادر السعودية ويوجه رسالة لوزارة الصحة والحكومة

غادر النجم الفرنسي بافيتمبي جوميز لاعب فريق الهلال السعودي أرض المملكة متجهًا إلى بلاده من أجل قضاء فترة الإجازة الحالية معهم بعد توقف النشاط الرياضي والكروي .

وكتب جوميز عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: " مغادرة فورية للقاء عائلتي، أود أن أشكر وزارة الصحة والحكومة السعودية وكل من يعمل

لتنفيذ الإجراءات المناسبة والوقائية في هذه الأيام الصعبة ".

وتم إيقاف إ النشاط الكروي والرياضي في السعودية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد ولم تحدد السلطات في المملكة موعد عودة النشاط خلال الفترة القادمة .