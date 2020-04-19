الإسماعيلي يصرف جزءا من مستحقات لاعبي الفريق

قام مسئولو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الحالية. ووافق مجلس الإدارة الدراويش على صرف مبلغ من مستحاقات لاعبي الإسماعيلي لتلبية متطلباتهم وذلك حتى وضوح الرؤية المستقبلية بشأن إستئناف الدوري أم لا . وقامت ادارة الدراويش أيضًا بصرف مستحقات الجهاز الفني في أول شهر ابريل الجاري، وذلك في ظل التواصل بشكل دائم بين الجهاز الفني ولاعبي الفريق مع مجلس الإدارة انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

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