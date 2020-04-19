الامارات | التوصل لاتفاق بشأن مستقبل الكرة الإسبانية بعد كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن التوصل لاتفاق بشأن مستقبل الكرة الإسبانية بعد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل مسؤولو اتحاد الكرة ودوري الدرجة الأولي ومجلس الرياضة في اسبانيا إلى إتفاق بشان مستقبل كرة القدم وسط الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).



والتقى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني، ولويس روبياليس رئيس اتحاد الكرة الإسباني مع إيرين لوزانو رئيسة مجلس الرياضة الإسباني بالعاصمة مدريد أمس السبت لأكثر من ثماني ساعات، قبل أن يتوصلوا لبعض الاتفاقات.

رغم أن بيان مجلس الرياضة الإسباني لم يكشف النقاب عن أي تفاصيل، فقد تم عقد الاجتماع بعد أن أرسلت رابطة الدوري الإسباني بروتوكولا إلى الأندية أول أمس الجمعة، بشأن عودتهم إلى التدريبات من جديد.

وسيتعين على الأطراف الثلاثة الاتفاق على توقيت وشروط استئناف النشاط الكروي بإسبانيا، وهو الأمر الذي طالما شكل خلافا بين رابطة الدوري واتحاد الكرة الإسباني.

وذكر مجلس الرياضة الإسباني في بيان "أمس السبت كان هناك اجتماع في قصر فيانا (مدريد) بين مجلس الرياضة الإسباني واتحاد الكرة الإسباني ورابطة الدوري الإسباني، بهدف معالجة الوضع الذي تسببت فيه أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19) في كرة القدم والرياضة الإسبانية".

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وأضاف البيان "لقد تحدث المشاركون - إيرين لوزانو ولويس روبياليس وخافيير تيباس - لأكثر من ثماني ساعات بطريقة صريحة ونزيهة. وساهمت جميع الأطراف بشكل بناء".

أوضح البيان "تم التوصل إلى أساس اتفاق يغطي الجوانب الرئيسية التي تؤثر على كرة القدم الإسبانية في سياق الأزمة الصحية".

وتابع البيان "يريد مجلس الرياضة الإسباني أن يشكر رابطة الدوري الإسباني واتحاد الكرة خاصة على كرمهم واستعدادهم للتوصل إلى اتفاقات، ومواصلة العمل على المدى القصير والمتوسط والطويل لوضع شكل لمستقبل كرة القدم الإسبانية بعد الوباء".

يذكر أنه لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم في إسبانيا بسبب الفيروس، حيث لا تزال البلاد في حالة إغلاق، وتم تعليق منافسات كرة القدم إلى أجل غير مسمى.