شكرا لقرائتكم خبر عن عضو البرلمان الأوروبي: قيمة مبابي ستنخفض من 200 مليون إلى 35 مليونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع أحد السياسيين الفرنسيين أن تنخفض قيمة نجم منتخب بلاده كيليان مبابي، بشكل كبيرا جدا، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر موقع سكاى نيوز اليوم.

وقال عضو البرلمان الأوروبي دانييل كوهن بينديت، أن قيمة مبابي المقدرة بـ 189 مليون جنيه إسترليني ستنخفض بنحو 150 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن بينديت قوله: «غداً، سيكلف مبابي 35-40 مليون يورو، وليس 200 مليون».

وأضاف: «من تتوقعون أنه سيكون قادرا على شرائه بذلك المبلغ الباهظ؟ ستكون هناك لائحة منظمة وستؤثر حتى على الحد الأقصى لرواتب اللاعبين».

وتابع: «إنها إعادة تنظيم لن تؤثر فقط على أجور اللاعبين، ولكن أيضًا على صورتهم لدى الجماهير وعلى قيمة إعلاناتهم».

ويأتي ذلك بعد أن أشارت التقارير إلى أن رسوم انتقال اللاعبين ستنخفض بمعدل 90 مليون جنيه إسترليني، في ظل عدم قدرة الأندية على تحقيق أرباح بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

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