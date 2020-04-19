نوير مستاء من كشف تفاصيل مفاوضات التمديد مع بايرن إعلاميًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، عن استيائه من تداول وسائل الإعلام تفاصيل المفاوضات الجارية مع البافاري بشأن تمديد عقده.
وأكد «نوير» بحسب ما نقلته صحيفة «بيلد آم سونتاج» تمسكه بالأمل في توصله لاتفاق بشأن العقد الجديد، مستنكرا ما يتردد بشأن مدة وقيمة العقد التي يطلبها لتمديد تعاقده مع النادي.
وكانت تقارير أشارت إلى مطالبة نوير، البالغ من العمر 34 عاماً، راتب يبلغ 20 مليون يورو سنويا.
وانضم نوير لبايرن في 2011 قادما من شالكه. ويرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2021.
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