شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو روما يتنازلون عن رواتب 4 أشهر لمساعدة النادي في ظل أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق لاعبو روما وأفراد طاقمه التدريبي على التنازل عن رواتبهم لمدة 4 أشهر، لمساعدة النادي على تجاوز آثار الأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس الماضي، ولا يعرف بعد موعد عودة نشاط البطولة من جديد.

وقال روما في بيان، الأحد، إن اللاعبين سيتنازلون عن الرواتب المستحقة لهم عن الفترة ما بين مارس ونهاية الموسم الحالي في يونيو.

وأشار النادي إلى أن اللاعبين سيساهمون في دفع بقية رواتب العاملين الآخرين في النادي الذين أحيلوا إلى البرنامج الحكومي الخاص بتأمين دفع نسبة من مستحقاتهم.

وقال جيدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي: «دائما نحن نتحدث عن الوحدة في روما. ومن خلال موافقتهم طواعية على التنازل عن رواتبهم حتى نهاية الموسم فإن اللاعبين والمدرب والطاقم الفني جميعهم أثبتوا أننا جميعا نقف صفا واحدا في هذا الموقف».

وأضاف مجيدو فينجا: «أثبت قائد الفريق إيدن دجيكو، وجميع اللاعبين، والمدرب باولو فونسيكا، أنهم يفهمون ما يمثله النادي وبدورنا فنحن أيضا نشكرهم على هذه اللفتة الكريمة تجاه العاملين في النادي.»

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