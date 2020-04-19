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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي يطلب مبلغاً خيالياً لتجديد عقده مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
أفاد موقع لو10سبورت، أن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يطلب زيادة كبيرة في راتبه، لتجديد عقده مع النادي الإسباني. ينتهي عقد "البولغا" مع البارسا في صيف 2021، ويحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 50 مليون يورو. في حين يجري برشلونة مناقشات مع ميسي منذ فترة بشأن تجديد العقد حتى عام 2023، لكن لم يتوصل الطرفان بعّد لاتفاق نهائي. ويشترط صاحب 32 عاماً رفع راتبه بمقدار 10-15 مليون يورو للتوقيع على العقد الجديد، كما أنه من ضمن شروط ميسي، إعادة نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا. وستسعى إدارة برشلونة بكل قوة لتلبية مطالب ميسي، اعتقاداً منها أن ذلك من شأنه إخفاء المشاكل الحالية في النادي.
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