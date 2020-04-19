شكرا لقرائتكم 11 لاعب في المنتخب الأولمبي سبيل الأهلي لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتماعات مستمرة تعقدها لجنة التخطيط بالأهلي مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر لبحث احتياجات الفريق في الموسم الجديد، خاصة في المراكز التي تحتاج دعم مُلح منها المساك والظهير الأيمن والجناح المهاجم.

وجاء قرار اتحاد الكرة الأخير الخاص بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 4 الى 3 فقط وإلغاء اعتبار أحد لاعبي شمال افريقيا مصرياً ليضع الأهلي في موقف المضطر للاعتماد أكثر على السوق المحلي في تدعيم مركز المهاجم أو أي مركز أخر، إذا أرادوا الحفاظ على معظم عناصرهم الأجنبية.

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ويركز مسئولو الأهلي حالياً على تدعيم صفوف الفريق بعناصر المنتخب الأوليمبي سواء من لاعبيه المعارين أو من لاعبي الأندية الأخرى الذين على قوة المنتخب الأوليمبي ، ومنهم محمود جاد حارس انبي، كريم العراقي ظهير أيمن المصري، أسامة جلال مساك انبي، أكرم توفيق لاعب الفريق المعار للجونة، رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي المعار للأهلي هذا الموسم حيث ترغب إدارة الأهلي في الإبقاء عليه مُجدداً، صلاح محسن مهاجم الفريق المعار لسموحة، أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار للجونة، عمار حمدي لاعب الفريق المعار لطلائع الجيش، عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي، ناصر ماهر لاعب الفريق المعار لسموحة ومحمود مرعي مدافع وادي دجلة.