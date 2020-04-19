شكرا لقرائتكم الإتحاد الإسباني ستوصل لإتفاق مع رابطة الليجا لإستكمال مسابقة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل الإتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى إتفاق مع رابطة الليجا من أجل إستكمال مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما توقفت فى 12 مارس الماضي، بعد إصابة لاعب كرة السلة فى ريال مدريد بفيروس كورونا المستجد.

وفقاً لما ذكرته صحيفة "ماركا"الإسبانية، إن المجلس الوطنى للرياضة عقد إجتماعاً مع لوريس روبياليس رئيس الإتحاد الإسبانى ورئيس رابطة الليجا خافيير تيباس، لمدة 8 ساعات من أجل الإتفاق على إستكمال المسابقة المحلية.

أضافت الصحيفة، إنه بالرغم من الخلافات التى نشبت بين الإتحاد الإسباني ورابطة الليجا مؤخراً، إلا نتائج الإجتماع كانت جيدة، وتوصل الطرفان إلى إتفاق جول إستكمال مسابقة الدوري الإسباني.

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وكان الإتحاد الإسباني، قد اقترح إلغاء الموسم الحالى من الليجا، وإعتبار برشلونة فائزاً بصفته متصر للمسابقة، وهو ما إعترض عليه خافيير تيباس.

أوضحت الصحيفة، إن الاجتماع بدأ بين الأطراف الثلاثة، بمبادرة من المجلس الوطني للرياضة في محاولة لإنقاذ كرة القدم من هذه الحرب الدائرة بين الإتحاد الإسباني ورابطة الليجا.

وأصدر المحلس الوطني للرياضة فى إسبانيا، بإصدار بيان رسمي تشكر فيه الاتحاد ورابطة الليجا، بعد أن عبروا عن استعدادهم للتوصل إلى اتفاق من أجل مواصلة العمل على المدى القصير والمتوسط والطويل لتصميم مستقبل كرة القدم الإسبانية بعد الوباء العالمى.

إختتمت الصحيفة، إن الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، رفضوا التعليق على هذا الاجتماع، حيث التزموا بأن الحكومة هي التي تقدم الأخبار المناسبة، ويبدو أنهم أزالوا خلافاتهم في الموعد المناسب، للمضي قدمًا لصالح إنقاذ النشاط الرياضى فى إسبانيا.