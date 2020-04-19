شكرا لقرائتكم محمد عرابى المصاب بكورونا في لندن: حالتي تتحسن لكن أزمتي في التنفس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد عرابى لاعب فريق كرة سلة الاتحاد السابق، و المتواجد حاليا فى لندن، والمصاب بفيروس كورونا، عن حالته الصحية، فى الفترة الحالية، وكيف يقضى الحجر المنزلى بناءا على تعليمات المستشفى والاطباء هناك .
أكد محمد عرابى فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 من لندن، ان حالته فى تحسن ولكن تواجهه مشكلة فى التنفس، جارى التعامل معها، و التغلب عليها.
واضاف اللاعب أن الاعراض ظهرت عليه من أسبوع و بدأت تتزايد مساء يوم الثلاثاء الماضى، واتصلت بالمستشفى فأرسلوا لى سيارة الاسعاف وبعد الكشف لم اذهب الى المستشفى بل تم تظبيط النفس فى البيت، وانا حاليا فى المنزل لمدة 8 ايام كعزل منزلى، والحمد لله حالتى فى تحسن مستمر، ومتمنيا أن يدعوا لى الجميع أنيتم الشفاء بصورة كاملة من الفيروس.
كان سعيد عرابى، المدير الإدارى لقطاع ناشئى السلة فى نادى الاتحاد السكندرى، أكد أن نجله محمد عرابى المصاب بكورونا فى لندن يتلقى العلاج بالمنزل، حيث يقضى فترة العزل الصحى بمنزله، وفى فترة الاختبار، متمنيا ألا تتطور حالته.
يذكر أن نادى الاتحاد السكندرى قام بمبادرة لتنازل الأجهزة الفنية واللاعبين عن نصف مرتباتهم ، فى ؟لظل ازمة كورونا نو هو ما تم الموافقة عليه من جانب لاعبى فريق السلة ، و على رأسهم اسماعيل احمد ، ومن قبله احمد مرعى المدير الفنى ، وقبل السلة فقد قام طلعت يوسف مدرب فريق الكرة بالتنازل عن 5% من راتبه أيضا .
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