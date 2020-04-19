انت الان تتابع لاعبو روما يتنازلون عن رواتب أربعة أشهر لمساعدة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

وافق لاعبو روما وأفراد طاقمه التدريبي على التنازل عن رواتبهم لمدة أربعة أشهر لمساعدة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على تجاوز آثار الأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي الأول منذ التاسع من مارس آذار الماضي ولا يعرف بعد موعد عودة نشاط البطولة من جديد.

وقال روما في بيان اليوم الأحد إن اللاعبين سيتنازلون عن الرواتب المستحقة لهم عن الفترة ما بين مارس آذار ونهاية الموسم الحالي في يونيو حزيران.

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وأشار النادي أيضا إلى أن اللاعبين سيساهمون في دفع بقية رواتب العاملين الآخرين في النادي الذين أحيلوا إلى البرنامج الحكومي الخاص بتأمين دفع نسبة من مستحقاتهم.

وقال جيدو فينجا الرئيس التنفيذي للنادي عن ذلك "دائما نحن نتحدث عن الوحدة في روما. ومن خلال موافقتهم طواعية على التنازل عن رواتبهم حتى نهاية الموسم فإن اللاعبين والمدرب والطاقم الفني جميعهم أثبتوا أننا جميعا نقف صفا واحدا في هذا الموقف."

وأضاف مسؤول النادي "أثبت (قائد الفريق) إيدن جيكو وجميع اللاعبين والمدرب باولو فونسيكا أنهم يفهمون ما يمثله النادي وبدورنا فنحن أيضا نشكرهم على هذه اللفتة الكريمة تجاه العاملين في النادي."