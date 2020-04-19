الامارات | تعرّف إلى أول نادٍ يستعد لتقديم خدمة متابعة المباريات من السيارة بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى أول نادٍ يستعد لتقديم خدمة متابعة المباريات من السيارة بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم نادي ميتييلاند، الناشط في الدوري الدنماركي لكرة القدم، تقديم خدمة متابعة مباريات كرة القدم في السيارة للجماهير، عندما يتم السماح بإقامة المنافسات الرياضية بعد انتهاء تفشي وباء فيروس "كورونا".

ويخطط النادي الذي يقع في وسط جزيرة يوتلاند لاستخدام 2000 مكان لوقوف السيارات حول ملعب "ام.سي.اتش أرينا" في مدينة هيرنينج، حيث ستكون الجماهير قادرة على متابعة المباريات عبر شاشات عملاقة.

وكانت الدنمارك، بجانب العديد من الدول، حددت 10 أشخاص على الأكثر في أي تجمع عام، وهو الأمر الذي جعل عدم حضور الجماهير للمباريات أمراً مؤكداً في الفترة الحالية.

وقامت الدنمارك، أمس السبت، بتمديد الحظر على التجمعات العامة حتى يوم 11 مايو.

وعندما يحصل الدوري الدنماركي في النهاية على الضوء الأخضر للاستئناف، سيكون على الأرجح من دون جمهور لفترة زمنية، وذلك وفقاً لما قاله بريبين روكاير، المسؤول عن التسويق، على الموقع الإلكتروني للنادي.

وأضاف: "نحن في حوار وثيق مع الشرطة، وبلدية هيرنينج، وملعب "ام.سي.اتش أرينا" لخلق إطار عمل آمن للجميع".

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ويتوقع النادي أن 10 آلاف مشجع بإمكانهم مشاهدة المباراة ضمن خدمة متابعة مباريات كرة القدم في السيارة.

وذكر النادي أن أغنية مشتركة ستسبق المباراة. وسيمنح المشاركون خاصية التعليق على المباراة في سياراتهم من خلال ضبط موجة إذاعة محددة.

ويتصدر ميتييلاند الدوري الدنماركي. وكانت آخر مباراة خاضها الفريق في الثامن من مارس.

وذكرت رابطة الدوري الدنماركي أنها تريد استكمال الموسم حتى لو أقيمت المباريات من دون جمهور.

وذكر ميتييلاند أنه إذا كانت تجربة خدمة متابعة مباريات كرة القدم في السيارة مفيدة، سيحاول النادي توفير المزيد من الأماكن لوقوف السيارات، وربما يتقدم النادي بطلب للدخول في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.