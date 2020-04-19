شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحدد بديل «جيرو» و«باتشواي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل لوكا فالدشميت، مهاجم نادي فريبورج الألماني، على رادار نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي يسعى لتعزيز خط هجومه في ظل الرحيل المنتظر للاعبين من خط هجومه.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، تبلغ قيمة «فالدشميت» قرابة 20 مليون جنيه إسترليني، بعد تسجيله ستة أهداف خلال 16 مباراة خاضها بقميص فريقه خلال الموسم الجاري.

ويأمل تشيلسي في إجراء بعض الصفقات في خط الهجوم والحصول على تدعيمات في ظل الرحيل المنتظر لكل من الفرنسي أوليفيه جيرو والبلجيكي ميتشي باتشواي، الصيف القادم.

وكان تشيلسي قد أعلن التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، جناح نادي أياكس الهولندي، لمدة 5 سنوات على أن ينضم اللاعب للفريق بداية من الموسم القادم.