شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة السابق: «ميسي» يرغب في عودة «نيمار» لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح ساندرو روسيل، الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني، السبب وراء رغبة قائد البلوجرانا، ليونيل ميسي، في عودة زميله السابق نيمار إلى الفريق.

وقال «روسيل»، في حديث لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إنه لن يتردد في التوقيع مع النجم البرازيلي، إذا كان لا يزال في موقع المسؤولية.

وكان نيمار رحل إلى باريس سان جيرمان عام 2017 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده آنذاك مع برشلونة والتي بلغت 222 مليون يورو، إلا أنه لم يشعر بالسعادة مع الفريق الباريسي ليكشف عن رغبته في العودة إلى أبناء كتالونيا، إلا أنه لم ينجح في إقناع فريقه بتركه، الصيف الماضي.

وكشف «روسيل» عن سبب تمسك «ميسي» بعودة نيمار، رغم أن الأخير قد يسرق بعض الأضواء من الأرجنتيني، موضحًا: «ميسي، الذي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ويتمتع بذكاء شديد، يريد بجانبه أفضل اللاعبين في العالم ليستطيع الفوز بكل شيء».