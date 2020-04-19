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إصابة رئيس بريشيا الإيطالي بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة رئيس بريشيا الإيطالي بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

أكد رئيس نادي بريشيا الإيطالي، ماسيمو تشيلينو، إصابته وابنته بفيروس كورنا المستجد.

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قال تشيلينو لصحيفة لاريبابليكا: "بقيت في كالياري لعدة أيام، بعد أن مكثت في الحجر الصحي بمدينة بريشيا لمدة 3 أسابيع".

وأضاف: "ذهبت للمستشفى للخضوع لفحوص طبية بعد شعوري بالإعياء، وألم في عظامي".

واختم: "ابنتي أصيبت أيضاً بفيروس كورونا، لكن على عكس ما ذكر الإعلام فإن نجلي سليم، في الوقت الحالي أنا مصاب بالعدوى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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