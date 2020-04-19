إصابة رئيس بريشيا الإيطالي بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

أكد رئيس نادي بريشيا الإيطالي، ماسيمو تشيلينو، إصابته وابنته بفيروس كورنا المستجد.

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قال تشيلينو لصحيفة لاريبابليكا: "بقيت في كالياري لعدة أيام، بعد أن مكثت في الحجر الصحي بمدينة بريشيا لمدة 3 أسابيع".

وأضاف: "ذهبت للمستشفى للخضوع لفحوص طبية بعد شعوري بالإعياء، وألم في عظامي".

واختم: "ابنتي أصيبت أيضاً بفيروس كورونا، لكن على عكس ما ذكر الإعلام فإن نجلي سليم، في الوقت الحالي أنا مصاب بالعدوى".