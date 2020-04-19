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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ويلشير: رايس أفضل لاعب شاب في الدوري الإنكليزي حاليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
أشار اللاعب جاك ويلشير إلى أن زميله في ويست هام يونايتد ديكلان رايس هو أفضل لاعب شاب في الدوري الإنكليزي الممتاز حاليًا.
وقال ويلشير: "تعلمون، هناك الكثير من اللاعبين الشباب الجيدين، لكن اللاعب الذي أراه كل يوم وألعب معه هو ديكلان رايس. يمكن أن يستمر على أعلى مستوى. يستخدم القدم اليسرى والقدم اليمنى وهو فتى عظيم. أحبك، ديكلان!"
من جهته كان رايس قد ألمح إلى رغبته بالانتقال إلى تشيلسي: "نعم، أحب اللعب مع ماونت على مستوى النادي مرة أخرى. نحب أن نلعب مع بعضنا البعض على مستوى النادي والمستوى الدولي ولكن من الواضح أنك لا تعرف أبدًا ما سيحدث بسبب المسارات المختلفة وأشياء من هذا القبيل".
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