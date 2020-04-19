ويلشير: رايس أفضل لاعب شاب في الدوري الإنكليزي حاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

أشار اللاعب جاك ​ويلشير​ إلى أن زميله في ​ويست هام​ يونايتد ديكلان رايس هو أفضل لاعب شاب في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز حاليًا.



وقال ويلشير: "تعلمون، هناك الكثير من اللاعبين الشباب الجيدين، لكن اللاعب الذي أراه كل يوم وألعب معه هو ديكلان رايس. يمكن أن يستمر على أعلى مستوى. يستخدم القدم اليسرى والقدم اليمنى وهو فتى عظيم. أحبك، ديكلان!"

من جهته كان رايس قد ألمح إلى رغبته بالانتقال إلى تشيلسي: "نعم، أحب اللعب مع ماونت على مستوى النادي مرة أخرى. نحب أن نلعب مع بعضنا البعض على مستوى النادي والمستوى الدولي ولكن من الواضح أنك لا تعرف أبدًا ما سيحدث بسبب المسارات المختلفة وأشياء من هذا القبيل".