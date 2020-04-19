ألدريدج: أتمنى رؤية ليفربول وريال مدريد على ملعب أنفيلد قبل أن أموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

امل أسطورة ​ليفربول​ و​ريال مدريد​ السابق، ​جون ألدريدج​، مشاهدة مباراة بين الريدز والملكي على ملعب أنفيلد.



وصرح الأيرلندي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ليفربول هو بطل الدوري، يجب إعطاء ليفربول ومدربه كلوب ما يستحقونه، عندما كنت صغيرًا في الستينيات والسبعينيات، رأيت ليفربول يفوز بالكثير من الدوريات، رأيت ذلك بالفعل، ولكن الأطفال الآن لم يروه، من الجنون الاعتقاد بأن ليفربول لم يفز بالدوري لمدة 30 عامًا".

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وأضاف: "أتمنى رؤية ليفربول وريال مدريد على ملعب أنفيلد قبل أن أموت، أتمنى أن يحدث ذلك، وأتمكن من مشاهدة المباراة من مدرجات الملعب وقتها".

وعن دفاعه عن قميص ريال مدريد أوضح: "عندما وصلت لهم كنت أول أجنبي في التاريخ يلعب معهم، علمت أن ذلك كان شيئًا هائلًا، كنت أشعر أن جماهير اقليم الباسك يشبهون جمهور ليفربول، كلما شعرت بشغف أكبر هناك تذكرت ليفربول، سأفشل في التحدث عن مدى حبي لريال مدريد وجمهوره، ومعاملتهم لي وعائلتي".

وختم ألدريدج: "عندما عدت إلى مدريد قبل خمس سنوات، كان الحب الذي تلقيته من جمهور ريال مدريد مثيرًا حقًا".