روني: كان يجب أن أسجل المزيد من الأهداف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

أعرب مهاجم ​مانشستر يونايتد​ وإنكلترا السابق واين روني عن اعتقاده بأنه كان يجب أن يسجل المزيد من الأهداف خلال مسيرته الكروية.



وقال روني: "سأكون صادقا، وهذا قد يفاجئك، لكني لست هدّافا بالفطرة. لم أكن أبدًا غاري لينيكر أو رود فان نيستلروي؛ لم أنظر إلى نفسي بهذه الطريقة أبدًا".

وأضاف: "لدي رقم قياسي من حيث الأهداف لمانشستر يونايتد وإنكلترا وأنا فخور جدًا بذلك، ومع ذلك لم يكن هناك لاعب ارتدى قميص رقم 9 أفضل مني. كيف أصبحت محطماً للأرقام القياسية إذا لم أكن هدافاً طبيعياً؟"