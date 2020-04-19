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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روني: كان يجب أن أسجل المزيد من الأهداف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
أعرب مهاجم مانشستر يونايتد وإنكلترا السابق واين روني عن اعتقاده بأنه كان يجب أن يسجل المزيد من الأهداف خلال مسيرته الكروية.
وقال روني: "سأكون صادقا، وهذا قد يفاجئك، لكني لست هدّافا بالفطرة. لم أكن أبدًا غاري لينيكر أو رود فان نيستلروي؛ لم أنظر إلى نفسي بهذه الطريقة أبدًا".
وأضاف: "لدي رقم قياسي من حيث الأهداف لمانشستر يونايتد وإنكلترا وأنا فخور جدًا بذلك، ومع ذلك لم يكن هناك لاعب ارتدى قميص رقم 9 أفضل مني. كيف أصبحت محطماً للأرقام القياسية إذا لم أكن هدافاً طبيعياً؟"
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