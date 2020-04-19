مارادونا: تواصلت مع رئيس الأرجنتين بشأن كورونا وطالبت خيمناسيا بعدم حسم الرواتب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

تحدث أسطورة ​الأرجنتين​ ومدرب ​خيمناسيا​ ​دييغو أرماندو مارادونا​ عن تقضية الوقت في الحجر الصحي.



وصرح مارادونا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "أنا أعيش في حجر ذاتي داخل منزلي منذ فترة، خاصة وأن الرئيس الأرجنتيني أصدر قرارات صارمة في هذا الخصوص، تواصلت مع رئيس مجلس إدارة نادي خيمناسيا، من أجل الاستمرار في تدريب الفريق بعد انتهاء الأزمة، لأنني بالفعل أرغب في العمل معهم".

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وتابع: "طلبت من الرئيس عدم المساس برواتب اللاعبين مطلقًا، لأنه لا ذنب لهم في ما يحدث، وراتبي يمكنه تخفيضه كيفما يشاء".

وعن يومه خلال الحجر أوضح مارادونا: "لا يقوم بزيارتي بشكل يومي في منزلي سوى مدرب اللياقة البدنية، وأحيانًا طبيبي الخاص، من أجل الاطمئنان على العملية التي أجريتها في ركبتي منذ فترة".

وأضاف: "تواصلت مع رئيس الأرجنتين بشأن أزمة كورونا، قلت له إن شارة قيادة الأرجنتين الآن معكم، لنعبر هذه المحنة، وأكدت له بأنني معه في كل القرارات، وأن ما يقومون به مناسب للغاية للحفاظ على صحة الشعب، والإنسانية والمجتمع الأرجنتيني".

وختم مارادونا: "أتمنى عودة كرة القدم قريبًا، لأن ما نعانيه حاليًا هو الأصعب في حياتنا، أرى أن كل دوري عالمي سيختار الوقت المناسب للعودة، ولكن يجب الحفاظ على الرياضيين والشعوب، وسنرى عالمنا مختلفًا بعد زوال هذه المحنة".