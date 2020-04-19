شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معايدة من الفيفا إلى البرازيلي ريفالدو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020 عايد اتحاد الفيفا أسطورة كرة القدم البرازيلي ​ريفالدو​، عبر حسابه على تويتر، بمناسبة الذكرى الـ 48 لميلاده.

وقد نشر مقطع فيديو لبعض الأهداف التي سجلها الدولي البرازيلي السابق، وكتب إلى جانبه: "تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للأسطورة ريفالدو، 48 سنة اليوم". Advertisements

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