تعرف على تشكيل الزملكاوية المطلوبين بأندية الدورى فى الميركاتو



- محمد عنتر مطلوب فى سموحة وإنبى

يمتلك محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، عروضًا مختلفة من أندية الدورى وعلى رأسها سموحة وإنبى، حيث يرغب الفريق السكندرى فى ضم اللاعب بالموسم الجديد، فيما تلقى الجهاز الفنى لإنبى ترشيحًا من أحد وكلاء اللاعبين، لضم عنتر فى الموسم الجديد، وعقب ترشيحه لإنبى سينتظر عنتر حسم مصيره أولاً مع إدارة الزمالك بعد العروض المختلفة التى وصلته.

ولم يحصل محمد عنتر على فرصته مع الزمالك فى الموسم الحالى فى ظل خروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق فى أكثر من مناسبة، حيث شارك فى دقائق معدودة هذا الموسم ولم يشارك سوى فى 3 مباريات، التى جاءت بواقع مبارتين فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى الدورى الممتاز.



- الاتحاد السكندرى يرغب فى ضم سيسيه ورفعت

فيما يرغب مسئولى الاتحاد السكندرى فى استمرار ضم ثنائى الزمالك المُعار إلى صفوفهم وهم أحمد رفعت ورزاق سيسيه، ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعد الأداء الجيد الذى قدموه مع الفريق السكندرى فى الفترة الماضية، كما أبدى طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، رغبته فى استمرار ثنائى الزمالك ضمن صفوف الفريق السكندرى فى الموسم الجديد.

وشارك رزاق سيسيه مع الاتحاد السكندرى هذا الموسم فى 22 مباراة بواقع 16 مباراة فى الدورى الممتاز و5 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر، أحرز خلالهم 4 أهداف فيما صنع 3 أهداف فى الدورى.

فيما شارك أحمد رفعت مع الاتحاد السكندرى فى 21 مباراة بواقع 14 مباراة فى الدورى الممتاز و6 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر، فيما أحرز 5 أهداف وصنع 5 أهداف فى الدورى وهدف فى كأس مصر.

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- سموحة يدرس تجديد إعارة أحمد أبو الفتوح

فيما أبدى مسئولى سموحة، رغبتهم فى تجديد إعارة أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك المُعار للفريق السكندرى، بعدما أكد حمادة صدقى، المدير الفنى للفريق، أنه سيطلب شراء أحمد فتوح وبقاءه ضمن صفوف سموحة فى الموسم المقبل، لا سيما بعدما أثنى على قدراته وأحقيته فى الانضمام لصفوف المنتخب الأول بعد تألقه فى الفترة الماضية، حيث شارك مع فريقه فى 15 مباراة بواقع 14 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، وصنع خلالهم هدفًا، فيما شارك مع المنتخب الأولمبى فى 5 مباريات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



- المصرى يرغب في ضم عمر السعيد

كما أعلن طارق العشرى، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى عن رغبته فى ضم عمر السعيد، مهاجم الزمالك فى الموسم الجديد، خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وابتعد السعيد عن حسابات حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى الفترة الأخيرة، لذا من المنتظر أن يحسم المدرب الفرنسى مصير اللاعب فى الفترة المقبلة، حيث شارك مع الزمالك هذا الموسم فى 12 مباراة بواقع 7 مباريات فى الدورى و4 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر، أحرز خلالهم هدفين.



- كاسونجو يترقب موقفه فى الزمالك لحسم "هوجة العروض"

فيما تلقى الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، مجموعة العروض من أندية الدورى الممتاز، لضمه فى الموسم المقبل، إلا أن المهاجم الكونغولى يرفض مناقشة العروض التى تلقاها انتظاراً لقرار إدارة الزمالك بشأن مصيره، حيث يترقب عدد من أندية الدورى مصير اللاعب فى الموسم الجديد لبحث الدخول فى مفاوضات مع الأبيض لضمه.

وشارك كابونجو كاسونجو، العائد لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، تحت قيادة كارتيرون فى 4 مباريات بمعدل 39 دقيقة فقط، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أى أهداف.

- المقاولون يدرس ضم محمد عبد السلام

فيما يدرس مسئولو المقاولون العرب بجدية إعادة التفكير فى ضم محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، فى الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة أن اللاعب كان ضمن اهتماماتهم منذ فترة، خاصة بعدما ابتعد اللاعب عن حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث شارك مع الأبيض فى 9 مباريات بواقع 5 مباريات فى الدورى الممتاز و3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر، بالإضافة إلى مشاركته فى 5 مباريات مع منتخب مصر الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.