شكرا لقرائتكم تعرف على موقف كاسونجو من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول من داخل نادي الزمالك أن الكونغولي كابونجو كاسونجو أكد تمسكه بالبقاء في الزمالك نافيا تماما التفكير في أي عروض احتراف يتلقاها مستقبلا بعد انتهاء أزمه كورونا مشيرا للمقربين أنه ينتظر الحصول على فرصه في الفترة القادمه بعد عودته إلى صفوف الفريق وأنه حصل على وعد من الفرنسي باتريس كارتيرون بمنحه هذه الفرصه عند إستئناف نشاط كرة القدم.

أشار إلى أنه حريص على أداء التدريبات اليوميه المنزليه التي يتابعها معه الجهاز الفني للفريق

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ومن جانبه وضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، برنامجًا خاصا للكونغولى لتجهيزه بأفضل صورة حال عودة النشاط الكروى من أجل منحه فرص المشاركة بشكل أكبر للحكم على مستواه بصورة نهائية، قبل حسم مصيره فى الموسم المقبل.