شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ بحقق فوزا وديا فى إطار الاستعداد لـ"فيفا 2020" للبلاى ستيشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز أحمد الشيخ لاعب النادي الاهلي في مباراة ودية للعبة فيفا للبلاي ستيشن علي المصنف المصري رقم 400 عالميًا في إطار الإعداد لبطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تبدا فعالياتها غدا.

أرسل مسئولو اتحاد الكرة قرار الموافقة علي المشاركة في بطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للألعاب الاليكترونية للبلاي ستيشن 2020 .

ووافق أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني، على المشاركة فى بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية التى ستنطلق غدا 20 أبريل الجارى بعد مخاطبته من قبل اتحاد الكرة عن طريق المشرف على الملف حمادة سمير زاهر.

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واعتذر تريزيجيه عن المشاركة فى البطولة ليتأكد مشاركة أحمد كوكا بالإضافة إلى أحمد الشيخ لاعب الأهلى، ولاعبين ممارسين للعبة خارج الوسط الكروى هما رامى سعد وإسلام سامى.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيخصص دخل بطولة البلاى ستيشن لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن البطولة تشهد مشاركة 4 لاعبين من مصر من بينهم إثنين لاعبين كرة قدم سواء فى الدورى المصرى أو محترفين إلى جانب لاعبين ممن يمارسون لعبة فيفا 2020، وتم الاستقرار على لاعبين أحدهما يحتل المركز 25 عالميا فى تصنيف لعبة فيفا 2020 للبلاى ستيشن.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن سبب اختيار الثنائى كوكا وأحمد الشيخ بعد معرفة مسئولى الجبلاية أنهما مميزان فى لعبة البلاى ستيشن بعد سؤال عدد من اللاعبين.