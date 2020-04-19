شكرا لقرائتكم تكليف خاص لهانى زادة فى ملف حمدى النقاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول تكليف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هانى زاده عضو المجلس بمتابعه قضيه التونسى حمدي النقاز في الفيفا. وكان زاده مسئولا عن ملفات شكاوي اللاعبين الأجانب في الاتحاد الدولي أمثال اجوجو وكريم الحسن وموندمو Advertisements وذلك بعد أن صدر ضد نادي الزمالك حكم لصالح التونسي الهارب بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية، وتلقي اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا – بشأن الشكوى المقدمة من حمدي النقاز ضد ناديه السابق الزمالك ، في أربعة ورقات ، تضمنت أحقية النقاز في 288 ألف دولار مستحقات مكافأت من الزمالك. كما تضمن خطاب الفيفا غرامة على الزمالك مليون و19 ألف دولار لصالح حمدي النقاز، كما تضمن الخطاب مطالبة الزمالك بسداد المستحقات للاعب خلال 45 يوم و إلا سيتم منعه من القيد.

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