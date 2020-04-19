شكرا لقرائتكم الزمالك ينتظر رد فيفا بشأن دعوى كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قرار الفيفا بشأن الشكوى التي تقدم بها ضد لاعبه السابق محمود عبد المنعم كهربا بعد أن إنتهت المهله التي منحها الإتحاد الدولي لكرة القدم للاعب للرد على شكوى القلعه البيضاء حيث طالب الزمالك بالحصول على تعويض كبير

وكان كهربا قد أرسل رداً إلى الاتحاد الدولي "فيفا" على شكوى الزمالك ضده فى القضية التى يبحث مسؤولي قلعة ميت عقبة عن حسمها خلال الفترة المقبلة، فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما منح الاتحاد الدولى مهلة للاعب بشأن الرد على شكوى الزمالك ضده التى اتهمه فيها مسؤولي الزمالك بالهروب الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.