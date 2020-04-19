شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى للأهلى يفاضل بين صلاح محسن وأحمد ريان لاستعادة أحدهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين صلاح محسن وأحمد ريان لأستعادة أحدهما خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عقب أنتهاء فترة أعارتهما حيث يلعب الأول لسموحة فيما يلعب الثاني للجونة.

ويدرس المدرب السويسري حالياً مستوى وأرقام صلاح محسن وأحمد ريان بشكل دقيق لأختيار أحدهما في الموسم المقبل خاصة وأن الإتجاه الأقرب في الاهلى هو عدم ضم مهاجم أجنبي كما تبدو حظوظ المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار للأتفاق السعودي في العودة للقلعة الحمراء الموسم المقبل صعبة للغاية لعدم قاعة فايلر بطريقة لعب المهاجم المغربي.

وسيحسم المدرب السويسري مصير الثنائي المُعار صلاح محسن وأحمد ريان خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع جهازه المعاون.

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وطلب رينيه فايلر تدعيم ثلاثة مراكز فى المقام الأول وعلى وجه السرعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهى الجناح وصانع الألعاب والدفاع ومن بعدها يأتى تدعيم مركز الظهير الأيمن الذى سيتأثر برحيل أحمد فتحى نهاية الموسم الجارى، وإن كان فايلر قد أعلن أنه بإمكانه الاستعانة بأحد الناشئين أو المُعارين أو لاعبى الفريق الذين يستطيعون اللعب فى الناحية اليُمنى لتعويض أحمد فتحى.

من ناحية أخرى، يحاول مسئولو الأهلى استغلال كتيبة اللاعبين المُعارين لأندية محلية فى إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة، ويدرس الأهلى الاستفادة من لاعبيه المُعارين أو لاعبى الفريق الذى يمكن الاستغناء عنهم فى إبرام صفقات من أندية أخرى.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلى فى إبرام صفقات تبادلية.