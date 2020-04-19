شكرا لقرائتكم تشيلسي مهتم بالتعاقد مع مهاجم فرايبورغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحفية في بريطانيا أن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم مهتم بضم الألماني الدولي لوكا فالدشميت لاعب نادي فرايبورغ الألماني.

وكتبت صحيفة "ذا صن" أن فرانك لامبارد، المدير الفني للنادي الإنجليزي، يرغب في تعزيز خط هجومه ويرى في فالدشميت خيارا محتملا.

يشار إلى أن فالدشميت، 23 عاما، كان قد انضم إلى منتخب بلاده لأول مرة في الخريف الماضي وخاض حتى الآن ثلاث مباريات دولية.

وكان فالدشميت قد فاز مع منتخب بلاده تحت 21 عاما ببطولة أوروبا في الصيف الماضي، كما فاز هو بلقب أحسن هداف في البطولة حيث أحرز سبعة أهداف في خمس مباريات.