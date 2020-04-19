شكرا لقرائتكم فيروس كورونا يصيب رئيس بريشيا الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم، إصابته وابنته بفيروس كورنا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد أسابيع من مطالبته بإلغاء مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال تشيلينو لصحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية يوم السبت: بقيت في كالياري لعدة أيام، بعد أن مكثت في الحجر الصحي بمدينة بريشيا لمدة 3 أسابيع، وذهبت للمستشفى للخضوع لفحوص طبية بعد شعوري بالإعياء وألم في عظامي.

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وختم: ابنتي أصيبت أيضا بفيروس كورونا لكن على عكس ما ذكر الإعلام فإن نجلي سليم، في الوقت الحالي أنا مصاب بالعدوى.

وأكد تشيلينو في وقت سابق إنه ضد استئناف الدوري الإيطالي في يونيو، خاصة وأنه يتحدث من أكثر منطقة في العالم تضررا بفيروس كورونا.

وتم تعليق مباريات الدوري الإيطالي يوم 9 من الشهر الماضي، مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة.