8 ضوابط.. تسريب بروتوكول استئناف التدريبات في الكالتشيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نشرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الايطالية بروتوكول استئناف التدريبات في الدوري الايطالي، المقرر اتخاذ قرار نهائي بشأنه في اجتماع سيتم انعقاده يوم الأربعاء المقبل.

وتم تعليق مباريات كرة القدم في إيطاليا لأكثر من شهر بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يتم استئناف التدريبات في الرابع من مايو المقبل.

وقالت الصحيفة الإيطالية، إن الاتحاد الايطالي لكرة القدم، قام بتشكيل لجنة من الأطباء لوضع بروتوكول حول كيفية عودة الأندية إلى العمل بأمان، على أن يتم تسليمها إلى وزير الرياضة لاتخاذ القرار النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت "لا جازيتا" أن هناك عدة ضوابط سيتم اتباعها قبل وأثناء التدريبات، حيث من المقرر أن يتم استدعاء اللاعبين والموظفين لإجراء الفحوصات الطبية قبل ثلاثة إلى أربعة أيام من بدء التدريب، في أوقات مختلفة لضمان الحفاظ على البعد الاجتماعي.

-الضوابط المقرر اتباعها وفقا للبروتوكول المسرب الذي نشرته "لاجازيتا":

1-أشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم إجراء اختبار الدم للأجسام المضادة مبدئيًا كل يوم خلال الأسبوع الأول، للتأكد من سلامة اللاعبين الذين سبق وتعرضوا للإصابة بالفيروس (على أن يتم خفض اختبارات الدم فيما بعد إلى واحدة كل أسبوعين).

2-من المقرر أن يتم أيضًا فحص درجة حرارة اللاعبين بشكل يومي.

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3-بالنسبة للتدريبات، فمن المقرر أن يتم تقسيم اللاعبون إلى ثلاث مجموعات للتدريب، على أن يتم فصل أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

4-يجب أن يبقى اللاعبون متباعدين لمسافة مترين عند التدريب أو وقت الأكل خلال الأسبوعين الأولين، على أن تتم عملية الاستحمام في غرفهم كل على حدة.

5-يتم إجراء التدريبات داخل منشأة مغلقة مثل فندق أو ساحة تدريب لتجنب التلوث المحتمل.

6-بالنسبة للاعبين الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس ثم ثبت تعافيهم، فسيخضعون لاختبارات طبية مكثفة إضافية لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مشاكل صحية كامنة أو آثار لاحقة من الوباء، على أن يشمل فحص القلب والكلى والرئتين ، مع جهاز مراقبة القلب على مدار 24 ساعة.

**وقالت "لاجازيتا" إلى أن هناك تقارير طبية تشير أن 25 في المائة من حالات كورونا عانت من تلف في القلب.

7-عند الانتقال من معسكر التدريب إلى فندق أو استاد، يجب على الجميع ارتداء الأقنعة والقفازات، نفس الحال بالنسبة لأخصائيو العلاج الطبيعي فسيضطرون إلى ارتداء ملابس واقية".

8-في حال تم اكتشاف حالة إصابة خلال تلك الفترة، فيجب عزله على الفور وتنظيف المحيط بالكامل مرة أخرى.