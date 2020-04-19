تقرير.. هل يتسبب صلاح وماني في قدوم مبابي إلى ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في ليفربول الجميع يتحدث الآن عن مستقبل هجوم الفريق والذي كونه المدرب الألماني المخضرم يورجن كلوب من الثلاثي البرازيلي روبيرتو فيرمينو ومعه الثنائي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

الثلاثي استطاع أن يقودوا ليفربول إلى الوصول للمجد الأوروبي والعالمي فكانت البداية الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بالنسخة الماضية بعد محاولة في 2018 عقب الوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة من ريال مدريد (3-1)، ثم توّج "الريدز" بلقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، بجانب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ عملاق "الميرسيسايد".

الحديث الآن أصبح يدور حول المستقبل الهجومي في تشكيل ليفربول خاصة أن يورجن كلوب يرغب في تعزيز الجانب الأمامي خلال السنوات المقبلة.

- كلوب يخطط للمستقبل:

في السنوات الماضية ارتبط محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول والانتقال للدوري الإسباني وتحديدًا أحد القطبيين ريال مدريد أو برشلونة.

ورغم ارتباط هداف ليفربول في آخر موسمين بالرحيل إلا أن تقارير صحفية بريطانية أكدت أن محمد صلاح يُعد جزءًا من خطط مشروع يورجن كلوب.

صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، كشفت أن يورجن كلوب يرى أن صلاح ضمن خططه المستقبلية، لافتة إلى أن الجبهة الهجومية والتي يتواجد بها النجم المصري بجانب الثنائي السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو متعطشة لتحقيق المزيد من النجاحات داخل "الآنفيلد".

وأوضحت الصحيفة أن هناك وقت سيأتي لانقسام هذه الجبهة، لكن لن يحدث على المدى القريب رغم ارتباط صلاح بعقد مع بطل أوروبا حتى صيف 2023.

- قلق في ليفربول:

صحيح أن صلاح لديه عقد مع ليفربول طويل المدى وبدون شرط جزائي إلا أن النادي الإنجليزي بدأ يشعر بالقلق بحسب ما كشفت عنه صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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الصحيفة كشفت أن محمد صلاح رفض الرحيل عن ليفربول بمقابل مادي كبير قبل 12 شهرًا، لكنه قد يخطط لمراجعة وضعه في الصيف القادم مما يضع العديد من العلامات الاستفهان خاصة أنه عرف التألق جيدًا داخل "الآنفيلد".

وأكدت "ديلي ستار" أن صلاح قد يراجع وضعه هذا الصيف لأنه يدرك أنها قد تكون فرصته الأخيرة للرحيل في صفقة كبرى من الناحية المالية ليخوض تحديًا جديدًا في نادٍ كبير، خاصةً أن صاحب الـ27 ربما يقرر أنه قدم كل ما في وسعه مع ليفربول، بافتراض أنه حقق لقب بريميرليج هذا الموسم.

- أنظار مدريد تتجه لماني:

هجوم ليفربول تحت التهديد والسبب أنظار ريال مدريد التي تراقب وضع النجم السنغالي ساديو ماني والذي يحتل أولويات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت أن ريال مدريد تواصل مع ممثلي ساديو ماني من أجل اتمام انتقال نجم "أسود التيرانجا" إلى قلعة "سنتياجو برنابيو" في الصيف المقبل.

- هل ينتقل مبابي إلى ليفربول؟:

ارتبط النجم الفرنسي وبطل العالم رفقة "الديوك" كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بالانتقال لليفربول في ظل سعي شركة "نايك" الراعي الجديد للريدز في إحداث صفقة ضخمة.

ورغم التقارير حول أهداف "نايك" مع ليفربول إلا أن صحيفة "ذا صن" البريطانية كشفت أن ماني قد يكون طريق مبابي في ترك ملعب "الأمراء" متجهًا لملعب "الآنفيلد".

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول يتوقع أن يحصل على 150 مليون جنيه إسترليني من وراء بيع ساديو ماني، وفي هذه الحالية سيضطر النادي الإنجليزي إلى دفع 100 مليون أخرى من أجل إقناع باريس سان جيرمان في بيع نجمه الفرنسي ليكون إجمالي الصفقة 250 مليون جنيه إسترليني.