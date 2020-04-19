قضية السعيد.. مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي حقيقة بند عدم اللجوء لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول في الأهلي قانونية لجوء النادي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن حل نزاع قضية مستحقاته لدى عبدالله السعيد لاعب بيراميدز بعد رحيله عن أهلي جدة السعودي.

وأعلن الأهلي أمس السبت تقدمه بشكوى جديدة للاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدا في بيانه أنه تلقى رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي.

وكان النادي الأحمر أدرج بندا في عقد بيع عبدالله السعيد إلى أهلي جدة في صيف 2018، ينص على اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حالة حدوث أي خلاف.

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ليوضح المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي تفاصيل ذلك البند قائلا: "بالفعل هذا البند مدرج في العقد لوجود طرف أجنبي وهو النادي السعودي".

وأضاف: "لكن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أنه إذا كان النزاع بين طرفين بنفس الجنسية، فالفصل في النزاع يكون في الاتحاد الوطني".

وأتم المصدر تصريحاته قائلا: "فيفا طلب الفصل بين الحالتين، إذا كانت القضية بين الأهلي وعبد الله السعيد سيكون الفيصل الاتحاد الوطني، لكن الأهلي والنادي السعودي ستكون في الفيفا".

يُذكر أن عبدالله السعيد فسخ تعاقده مع أهلي جدة وعاد للانضمام لبيراميدز دون أن يحصل النادي الأحمر على قيمة الشرط الجزائي (2 مليون دولار) المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين الأهلي وأهلي جدة واللاعب، عندما انتقل إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.